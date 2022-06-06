Melek Mosso’nun yerine Seda Sayan ve Işın Karaca sahneye çıktı
Hedef gösterilmesinin ardından konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan ve Işın Karaca Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi.
Belediyenin düzenlediği 2022 Uluslararası Gül Festivali için Isparta’ya giden Seda Sayan, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün tarafından bando takımı ve çiçeklerle karşılandı, üzerine gül yaprağı atıldı.
Konserde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sayan’a hediyeler verdi.
Seda Sayan’ın konserinin ardından Işın Karaca sahneye çıktı.
NE OLMUŞTU?
Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran’daki konseri belediye tarafından iptal edilmişti.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi ortak açıklama yayımlayarak, AKP'li Isparta Belediyesi'nin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlediğini söyleyerek Melek Mosso’yu hedef göstermişti.