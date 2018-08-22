Melek ve Şeytan bir arada Aleyna’da!

Melek ve Şeytan bir arada Aleyna’da!

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Genç yaşta şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Aleyna Tilki belki de sırf bu yüzden yaptığı sosyal medya paylaşımları yüzünden tepki çekebiliyor. Renkli ve enerjik kişiliğini sosyal medya paylaşımlarına yansıtan ve kimi zaman da bu yüzden anlaşılamayan Tilki aklındakileri paylaşmaktan geri durmayacağını her fırsatta dile getiriyor.

ETKİLİ KULLANIYOR

İki milyona yakın takipçisiyle yakın iletişimde olan Aleyna Tilki etkin olarak kullandığı hesabından iyi dönüşler alıyor. Kimi zaman gündemdeki bir konuyla ilgili paylaşımda bulunabilen Tilki kimi zaman da yaptığı son paylaşımda olduğu gibi derdiğini sadece emojilerle anlatabiliyor.

Paylaştığı üç kare fotoğrafını melek ve şeytan emojileri ile servis eden Aleyna böylelikle herkesin içinde iyilik ve kötülüğün kolaylıkla barınabileceğini göstermiş oldu.





