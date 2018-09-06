Meleklerin Aşkı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı 9. son bölüm izle

Meleklerin Aşkı 9. son bölüm ile Show TV ekranlarında yayınlandı.Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın ve Toygan Avanaoğlu'nun yer aldığı yaz dizisinin kış sezonunda da devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Son bölümde, Melek, Yağmur’un aşkına ikna olmaya ve onunla bir ilişki kurmaya ilk defa bu kadar yakındır. Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Meleklerin Aşkı dizisi ile ilgili ayrıntılı gelişmeler...

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Meleklerin Aşkı’nda dizi severler Yağmur ve Melek’in sevgili olacağı anı bekliyor. Son bölümde; Deniz, en başından beri kara kedi rolünü üstlendiği aşk hikayesini terk etmiş, sahneyi Melek ve Yağmur'a bırakmıştır. Artık iki aşığın bir araya gelmesinde hiçbir engel yoktur. Yani kendileri dahil herkes öyle sanmaktadır. Ama hem birbirlerinin niyetlerini yanlış okumaları, hem de inatlarından dolayı bir türlü yakınlaşmayı başaramazlar. Yağmur, Melek'ten emin olmaya çalıştığı sırada Melek de Yağmur'u teste tabi tutmuştur. Bu durum, birbirlerinin tavırlarını yanlış yorumlarına sebep olur.

MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Melek, Yağmur'un kendisinden uzaklaştığını; Yağmur'sa Melek'in kendisini istemediğini zanneder. Bu yanlış anlama silsilesine tabi ki Rukiye el koymak ister. Ama onun da boyunu aşan dertleri vardır. Zira, yakın geçmişini silmiş bir eski kayın valideyle uğraşmaktadır. Yakın geçmiş silinince Rukiye'nin de medeni hali “bekar”dan “evli”ye evrilmiş, yıllar önce istifa ettiği gelinliğe, dönmek zorunda kalmıştır.

Bu sırada Çekilmez'ler, Melike'nin moralini yerine getirmek için tatile çıkmışlardır. Melike'nin; moral, motivasyon ve sükunet depolayacağını sandığı tatil; Necmettin'in reislik kompleksi ve kahramanlık düşkünlüğü yüzünden cehenneme dönmek üzeredir. Çekilmez'ler açlık, sefalet ve kaybolmanın eşiğindedir.

Çekilmez'lerin yokluğunda Melek ve Yağmur evin içinde rahatça köşe kapmaca oynayabilmektedir. Melek, bu oyundan fazlaca sıkılmaya, Yağmur'un kendisini gerçekten sevmediğine emin olduğu sırada müdahale, Rukiye'den gelir. Melek'i, Yağmur'a bir şans vermesi için ikna eder. Melek, Yağmur'un aşkına ikna olmaya ve onunla bir ilişki kurmaya ilk defa bu kadar yakındır. Yağmur, kapıdan girecek ve Melek'in elinden tutacaktır. Ama Yağmur, ne o kapıdan girer, ne de Melek'in elinden tutar. Melek, kapının eşiğinde bir başına ve elleri bomboş bir şekilde kalmıştır. Yağmur, onu daha yolun başında yapayalnız bırakmıştır.

Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınladığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MELEKLERİN AŞKI YENİ FRAGMAN

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM