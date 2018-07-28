Meleklerin Aşkı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Melek, Yağmur’u Mehtap’ın abisinden kurtarmak için “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanını söylerken, Rukiye duruma el koyuyor. Melike gelen icrayla deliye dönerken Melek, Yağmur ve Mehtap’ı kurtarmak için bir plan yapıyor. Yağmur’un başının yine büyük bir derde girdiği tanıtımda Melek’in neler yapacağı merakla bekleniyor.

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Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV'de ekrana geliyor. Meleklerin Aşkı’nın 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Melek ile Yağmur’un arasındaki aşkı bakın yeni bölümde kim anlıyor? Meleklerin Aşkı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak edenler için yeni bölüm fragmanı haberimizde.

MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI TIKLA İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı'nın 4. Bölümünde; Yağmur, yıllardır izini sürdüğü annesinin kapısının önündedir artık fakat kapıyı çaldığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yağmur'un, yıllardır içinde taşıdığı ve büyüttüğü boşluk kapanacağına daha da büyümüştür. Yağmur, Melek'le ilk kez bu kadar yakınlaşmıştır, tek tesellisi budur.

İstanbul'dan çıkıp gelen davetsiz misafirler bu duruma da çomak sokar. Ve bu kez tek sorun Deniz değildir, Yağmur'un rakibi de Alaçatı'dadır. Ancak bu misafirlerin hiçbiri Yağmur ve Melek'in arasını bozmaya, tadını kaçırmaya yetmez. İkisi nihayet birbirlerine korkmadan yaklaşabilmiş ve birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Fakat Rukiye'nin Nuri'yi kullanarak yaptığı plan herşeyi mahveder. Çünkü Yağmur yine çok büyük bir yanlış anlaşılmanın baş rolündedir. Melek, yine Yağmur'u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür.

Yağmur'un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu herkese anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış araya kızın abisi, ailesi gibi faktörüler girmiştir. Ve Yağmur, birden bire namlunun ucuna gelmiştir. Yağmur, tahmin bile etmediği bir kızla bir yanlış anlamanın içine düşmüştür. Bu yanlış anlamanın içinden sıyrılmak için Yağmur'un herşeyi kabul etmekten başka şansı yoktur. Yağmur bu sefer Melek'i sonsuza kadar kaybedecektir…