Meleklerin Aşkı 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Meleklerin Aşkı 5. son bölüm izle!

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Meleklerin Aşkı 6. Bölüm 2. Fragmanı geldi! Yeni tanıtımda Necmettin’in birdenbire Rusça konuşması izleyenleri kahkahaya boğacak. İşte Meleklerin Aşkı 5. son bölüm izleme linki ve son bölümde neler olmuştu? sorusunun yanıtı…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Meleklerin Aşkı'nın 5. bölümünde Yağmur, Melek'e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap'ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur'la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur'un, Hamdi'nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek'ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir.

Bütün ev halkı Yağmur'u, Hamdi'nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur'un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek'e aşkını itiraf edecektir. Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek'i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve; herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek'i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Meleklerin Aşkı yeni bölümüyle Perşembe 20:00'de Show TV'de! pic.twitter.com/YXbVVFQh2S — Meleklerin Aşkı (@Meleklerin_Aski) 7 Ağustos 2018

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meleklerin Aşkı'nın 6. bölümünde Necmettin'in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin'i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike'nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike'nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır. Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz'le uğraşmaktadır. Deniz'in varlığı hem Melek'in Yağmur'dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur'un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır.



Sercan hem Mehtap'la yakınlaşmak, hem de Yağmur'la Melek'i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek'e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir. Melek ve Yağmur'la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye'yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem'den başkası değildir. Kamp tatili, Yağmur ve Melek için romantik bir organizasyon olacakken, Ekrem ve Rukiye'nin bitmek bilmeyen hırsları yüzünden mahvolur. Rukiye, her fırsatta Ekrem'den geçmişin intikamını almaktadır. Fakat Rukiye kantarın topuzunu kaçırmış, Ekrem yataklara düşmüştür. Yağmur ve Melek, Ekrem için yardım bulmaya gittiklerinde Yağmur, ilk defa Melek'i sonsuza kadar kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Çünkü Yağmur'un aşkı, artık Kaf Dağı'nın ardında değil, uçurumun kenarındadır.



MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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