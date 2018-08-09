Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meleklerin Aşkı 6. son bölüm izle!

Yaz sezonunun eğlenceli dizilerinden biri olan Meleklerin Aşkı 6. son bölüm ile ekranlara geldi. Usta oyuncu Oya Başar'ın başrolünde olduğu Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümün ardında yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Meleklerin Aşkı dizisinde başrolleri Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal paylaşıyor. Meleklerin Aşkı son bölümde, ile, bir yandan Necmettin'i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike'nin kıskançlık krizleriyle uğraşıyor. Peki Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu yanıtı ve 6. son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı'nın 6. bölümünde Necmettin'in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin'i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike'nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike'nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Meleklerin Aşkı 7. son bölümü henüz kanalın resmi internet sayfasında yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLE!

Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır. Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz'le uğraşmaktadır. Deniz'in varlığı hem Melek'in Yağmur'dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur'un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır. Sercan hem Mehtap'la yakınlaşmak, hem de Yağmur'la Melek'i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek'e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir. Melek ve Yağmur'la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye'yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem'den başkası değildir.

Kamp tatili, Yağmur ve Melek için romantik bir organizasyon olacakken, Ekrem ve Rukiye'nin bitmek bilmeyen hırsları yüzünden mahvolur. Rukiye, her fırsatta Ekrem'den geçmişin intikamını almaktadır. Fakat Rukiye kantarın topuzunu kaçırmış, Ekrem yataklara düşmüştür. Yağmur ve Melek, Ekrem için yardım bulmaya gittiklerinde Yağmur, ilk defa Melek'i sonsuza kadar kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Çünkü Yağmur'un aşkı, artık Kaf Dağı'nın ardında değil, uçurumun kenarındadır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek'in annesi Rukiye'den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur'u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur'u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye'nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek'e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye'nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek'in eniştesi Necmettin'in (Toygan Avanoğlu) Melek'i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir. Meleklerin Aşkı yani bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler'in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan'ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.