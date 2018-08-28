Meleklerin Aşkı 8. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Meleklerin Aşkı 7. son bölüm izle

Show TV'nin yeni dizilerinden Meleklerin Aşkı 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda Bezirgan ve Necmettin’in sohbeti eğlenceli anlara sahne oluyor. Fragmanda ayrıca Deniz’in, Melek ve Yağmur’a “Ne kendinizi ne de başkasını kandırmanıza gerek yok artık. İkiniz de birbirinize aşıksınız!” sözleri dikkat çekiyor. İşte Meleklerin Aşkı 7. son bölüm izleme linki ve yeni bölümde neler olacak? sorusunun yanıtı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal ve Didem Balçın’ın paylaştığı Meleklerin Aşkı 8. Bölüm 2. Fragmanı geldi! Yen tanıtım komik sahneleri ile ilgi çekti. İşte Meleklerin Aşkı 7. son bölüm izleme linki ve yeni fragman…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Meleklerin Aşkı’nın 7. Bölümünde; Yağmur bir kez daha Melek'in hayatını kurtarmış, onu uçurumun kenarından çekip almıştır. Yağmur yine Melek'in elini bırakmamıştır ama bu kez bırakan Melek'tir. Çünkü Yağmur tüm cesaretini toplayıp ilan-ı aşk edecekken onu susturmuş ve Yağmur'un elini havada bırakmıştır. Yağmur bunu kabullenemez. Melek onu susturmuştur çünkü onu sevmemektedir, böyle düşünür. Bu yüzden Çekilmezlerin evinde daha fazla kalmasının anlamı yoktur. Melek'i sürekli görmeye devam ederse acısı daha da katlanacak, hem de Melek'i rahatsız edecektir. O yüzden her şeyin başladığı yere, huzurevine dönmeye karar verir. Melek de bir kararın kıyısındadır. Yağmur'u susturmasına susturmuştur ama kalbinin sesini susturamamıştır. Bu yüzden bir süre herkesten uzaklaşmaya karar verir. Bu gidişin bir kaçış olduğunun ve Melek'in bu aşktan kaçamayacağının farkındadır. Bu yüzden beklemeyi tercih eder. Yağmur'un gidişi evde bir infial etkisi yaratır. Çünkü Yağmur evin temel direği haline gelmiştir.

Yağmur, süper kahraman gibi herkesin imdadına yetişmekte, tüm problemleri sihirli dokunuşuyla çözmektedir. Bu yüzden Yağmur'u döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Yağmur, yıllar sonra bulduğu aile sıcaklığını yitirdiğini zannettiği anda Çekilmezler, huzur evine bir çıkarma yaparlar ve Yağmur'u ikna ederler. Fakat bir eksikle… Melek, evde değildir. Nerede olduğunu kimse bilmemektedir. Melek, kendini onarmak için farklı bir yol seçmiş, karşılıksız iyilik ve sevgiden başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere gitmiştir. Kimsesiz çocuklarla ilgilenmekte, onlara gönüllü öğretmenlik yapmaktadır. Melek, burada kendini her şeyden ve en önemlisi aşktan çok uzakta zannederken kendisini kaçtığı her şeyin tam da içinde bulur. Melek ve Yağmur bir masalın başkahramanı olmuşlardır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tokatların havada uçuştuğu tanıtımda, Ekrem ve Rukiye yine karşı karşıya geliyor. Bezirgan ve Necmettin'in sohbeti eğlenceli anlara sahne olurken Yağmur, Melek'e mükellef bir kahvaltı hazırlıyor. Her şeyi anlayan Deniz'in, Melek ve Yağmur'a “Ne kendinizi ne de başkasını kandırmanıza gerek yok artık. İkiniz de birbirinize aşıksınız!” sözleri dikkat çekiyor.

MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLE