Meleklerin Aşkı 7. son bölüm izle | Meleklerin Aşkı yeni fragman yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı'nın son bölümünde; Yağmur, Melek’in elini bırakmamıştır ama bu kez bırakan Melek’tir. Çünkü Yağmur tüm cesaretini toplayıp ilan-ı aşk edecekken onu susturmuş ve Yağmur’un elini havada bırakmıştır. Yağmur, bunu kabullenemez. Melek, onu susturmuştur çünkü onu sevmemektedir, böyle düşünür. Bu yüzden Çekilmezler’in evinde daha fazla kalmasının anlamı yoktur. Melek’i sürekli görmeye devam ederek acısı daha da katlanacak, hem de Melek’i rahatsız edecektir. O yüzden herşeyin başladığı yere, huzurevine dönmeye karar verir. Peki Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Meleklerin Aşkı 7. son bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümde; Yağmur yine, Melek'in elini bırakmamıştır ama bu kez bırakan Melek'tir. Yağmur, bir kez daha Melek'in hayatını kurtarmış, onu uçurumun kenarından çekip almıştır. Melek, bir kez daha ona hayatını borçludur. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Yağmur Hardal’ın yer aldığı dizinin her perşembe akşamı yeni bölümü yayınlanıyor. Dizi severler Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte dizi ile ilgili son gelişmeler…

MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Melek de bir kararın kıyısındadır. Yağmur'u susturmasına susturmuştur ama kalbinin sesini susturamamıştır. Bu yüzden bir süre herkesten uzaklaşmaya karar verir. Bu gidişin bir kaçış olduğunun ve Melek'in bu aşktan kaçamayacağının farkındadır. Bu yüzden beklemeyi tercih eder.

Yağmur'un gidişi evde bir infial etkisi yaratır. Çünkü Yağmur evin temel direği haline gelmiştir. Yağmur, süper kahraman gibi herkesin imdadına yetişmekte, tüm problemleri sihirli dokunuşuyla çözmektedir. Bu yüzden Yağmur'u döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Yağmur, yıllar sonra bulduğu aile sıcaklığını yitirdiğini zannettiği anda Çekilmezler, huzurevine bir çıkarma yaparlar ve Yağmur'u ikna ederler. Yağmur, yeniden Çekilmezler'ledir. Fakat bir eksikle… Melek, evde değildir. Nerde olduğunu kimse bilmemektedir.

Melek, kendini onarmak için farklı bir yol seçmiş, karşılıksız iyilik ve sevgiden başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere gitmiştir. Kimsesiz çocuklarla ilgilenmekte, onlara gönüllü öğretmenlik yapmaktadır. Melek, burada kendini herşeyden ve en önemlisi aşktan çok uzakta zannederken kendisini kaçtığı herşeyin tam da içinde bulur. Melek ve Yağmur, bir masalın baş kahramanları olmuşlardır.

Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MELEKLERİN AŞKI YENİ FRAGMAN

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM