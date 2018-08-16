Meleklerin Aşkı 7. son bölüm izle | Meleklerin Aşkı yeni fragman yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı 7. son bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümde; Yağmur yine, Melek'in elini bırakmamıştır ama bu kez bırakan Melek'tir. Yağmur, bir kez daha Melek'in hayatını kurtarmış, onu uçurumun kenarından çekip almıştır. Melek, bir kez daha ona hayatını borçludur. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Yağmur Hardal’ın yer aldığı dizinin her perşembe akşamı yeni bölümü yayınlanıyor. Dizi severler Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte dizi ile ilgili son gelişmeler…
MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Melek de bir kararın kıyısındadır. Yağmur'u susturmasına susturmuştur ama kalbinin sesini susturamamıştır. Bu yüzden bir süre herkesten uzaklaşmaya karar verir. Bu gidişin bir kaçış olduğunun ve Melek'in bu aşktan kaçamayacağının farkındadır. Bu yüzden beklemeyi tercih eder.
Yağmur'un gidişi evde bir infial etkisi yaratır. Çünkü Yağmur evin temel direği haline gelmiştir. Yağmur, süper kahraman gibi herkesin imdadına yetişmekte, tüm problemleri sihirli dokunuşuyla çözmektedir. Bu yüzden Yağmur'u döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Yağmur, yıllar sonra bulduğu aile sıcaklığını yitirdiğini zannettiği anda Çekilmezler, huzurevine bir çıkarma yaparlar ve Yağmur'u ikna ederler. Yağmur, yeniden Çekilmezler'ledir. Fakat bir eksikle… Melek, evde değildir. Nerde olduğunu kimse bilmemektedir.
“Aşktan kaçarak kurtulamazsın!” #Gitme@Meleklerin_Aski @Gulperr_ pic.twitter.com/FIZhYBDVEd
— Show TV (@ShowTV) 16 Ağustos 2018
Melek, kendini onarmak için farklı bir yol seçmiş, karşılıksız iyilik ve sevgiden başka hiçbir şeyin olmadığı bir yere gitmiştir. Kimsesiz çocuklarla ilgilenmekte, onlara gönüllü öğretmenlik yapmaktadır. Melek, burada kendini herşeyden ve en önemlisi aşktan çok uzakta zannederken kendisini kaçtığı herşeyin tam da içinde bulur. Melek ve Yağmur, bir masalın baş kahramanları olmuşlardır.
Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.