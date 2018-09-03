Meleklerin Aşkı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Deniz’in aralarından çekilmesine rağmen Melek ve Yağmur birbirlerine açılamıyor. Melek Yağmur’dan, Yağmur ise Melek’ten bir adım bekliyor. Ancak her ikisi de beklenen adımı atamıyor. Test için hastahaneye giden Melike ve Necmettin, Melike’nin aslında hamile olmadığını öğreniyor. Çevresindekilerin uğraşları sonucu Melek, Yağmur’u yemeğe davet ediyor.

MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yağmur'la Melek'in kendilerini baş kahramanı olarak buldukları masal, mutlu sonla bitecekken Necmettin yüzünden yarım kalmıştır. Ama bu temsil; Melek'le Yağmur'un aralarındaki görünmeyen buzların bir nebze de olsa erimesine yardımcı olmuştur. Melek, hala eve dönmemiştir. Ama türlü bahanelerle evin yolunu tutmakta, Yağmur'u görmenin yollarını aramaktadır. Rukiye de bu durumun farkındadır. İki genç birbirlerine aşıklardır fakat tek engel Deniz'dir. Rukiye ilk defa bu kez Deniz'i aradan çıkarmak için bu kadar kararlıdır. Bir çok aşamadan oluşan planını devreye sokar.

Rukiye önce Deniz'le Melek'in arasını açmaya, Deniz'i doldurmaya çalışır. Ama Deniz, Melek'i o kadar sevmektedir ki asla Melek'in aleyhine bir şey düşünmez. Rukiye, bu ilişkiyi içten çökertemeyeceğini anlayınca dış faktörleri devreye sokar. Deniz'in annesini, kendi evlerine çağırır. Ona, Yağmur'u gösterecek, kızının ne kadar yanlış bir yolda olduğunu anlatacaktır. Fakat bu da tutmaz. Kadın, Yağmur'a bayılmıştır. Bu durumda geriye yalnızca tek bir seçenek kalmıştır. Rukiye, son kozunu devreye sokar.

Gençler, kimsesiz çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatmış, soluğu evde almışlardır. Rukiye ise tabi ki bu sırada yapmıştır yapacağını. Deniz, Melek'le Yağmur'u karşısına alıp aralarından çekildiğini söyler.