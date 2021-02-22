Melike İpek Yalova dedikoduları doğruladı

Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle uzun bir süredir Adana’da bunulan Melike İpek Yalova, boşanma kararı aldı. Melike İpek Yalova’nın, aldığı boşanma kararını eşi Altuğ Gültan’a söyledi ancak karar üzerine şoke olan Gültan’ın ayrılmak istemediği iddia edildi.

“BOŞANMA KARARINI ORTAK VERDİK”

Boşanma kararı hakkında açıklama yapan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımızı da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır.”

“SÜREÇ MEDENİYET ÇERÇEVESİNDE SESSİZCE İLERLEYECEK”

“İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışı rica ederiz.”