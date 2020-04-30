Melike İpek Yalova’dan şaşırtan yorum ‘Aramızda başka bir kadın var’
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, corona virüsü sebebiyle herkes gibi evinde. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, yaptığı paylaşımla hem şaşırttı hem güldürdü.
Geçen yıl yapımcı Altuğ Gültan ile evlenen Yalova, köpeği ve eşiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve “Aramızda ‘başka bir kadın var ama beni de seviyor” dedi…