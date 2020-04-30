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Melike İpek Yalova’dan şaşırtan yorum ‘Aramızda başka bir kadın var’
Melike İpek Yalova’dan şaşırtan yorum ‘Aramızda başka bir kadın var’
Melike İpek Yalova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini önce şaşırttı sonra güldürdü. Ünlü oyuncu eşi ve köpeği ile çekilen fotoğrafı 'Aramızda başka bir kadın var' notuyla paylaştı...
Magazin 30 Nisan 2020 - 15:52

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, corona virüsü sebebiyle herkes gibi evinde. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, yaptığı paylaşımla hem şaşırttı hem güldürdü.
Geçen yıl yapımcı Altuğ Gültan ile evlenen Yalova, köpeği ve eşiyle çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve “Aramızda ‘başka bir kadın var ama beni de seviyor” dedi…

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