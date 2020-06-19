Melikşah Altuntaş kimdir? Melikşah Altuntaş nereli ve kaç yaşında?

Melikşah Altuntaş, 1987 yılında doğdu. Sinema eleştirmenliği ve sinema hakkında yazmış olduğu yazılarla tanındı. Uzun yıllardır "Bant" dergisinin editörleri arasında yer alıyor. Son dönemlerde ise Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş Instagram canlı yayın üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' isimli yayınla gündeme geliyor. İşte hayat hikayesi...

Meliktaş Altuntaş son günlerin merak edilen isimleri arasında. 2011 yılında Türkmax’ta yayınlanmaya başlamış olan “Heberler” adlı programın da yaratıcı ekibi içerisinde bulunmuş olan Altuntaş, 2016 yılında yayınlanmış olan “Altınsoylar” adlı dizinin senaristleri arasında yer aldı. İşte hayat hikayesi…

MELİKŞAH ALTUNTAŞ KİMDİR?

Melikşah Altuntaş, 1987 yılında doğdu. “Sinema” ve “Altyazı” adlı dergilerde de yazılar yazdı.

2011 yılında Türkmax’ta yayınlanmaya başlamış olan “Heberler” adlı programın da yaratıcı ekibi içerisinde bulunmuş olan Altuntaş, 2016 yılında yayınlanmış olan “Altınsoylar” adlı dizinin senaristleri arasında yer aldı.

Senaristlik alanında ortaya koyduğu bir diğer proje olan “Bu Gece” adlı komedi talk-show 2018 ve 2019 yıllarında yayınlandı. 10 Ocak 2020 yılında vizyona girmiş olan “Biz Böyleyiz” adlı sinema filminin hikayesinin oluşturulmasında yer almıştır.