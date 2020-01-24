Melis Aslı Pamuk yeni diziyle dönüyor

En son Çarpışma adlı dizide rol alan Melis Aslı Pamuk, yaklaşık 9 ay ekranlardan uzak kaldıktan sonra, setlere yeni projeyle dönmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu önceki gün Nişantaşı’nda bir arkadaşıyla baş başa yemek yerken görüntülendi. Uzun süredir doğup büyüdüğü ve vatandaşı olduğu Hollanda’dan dönen Pamuk, yakın zamanda başlayacak dizi projesi için istanbul’a geldiğini söyledi. Yeni başlayacak olan yeni dizi projesi hakkında Pamuk, “Yakın zamanda açıklanacaktır. Benim açıklamam doğru olmaz” dedi.