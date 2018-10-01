Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında?
Melis Sezen, öğrenim hayatını Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Magazin dünyasını yakından takip eden vatandaşların merak ettiği Melis Sezen hakkında detaylı bilgi haberimizde.
MELİS SEZEN KİMDİR?
Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman’la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır.