Melis Sezen Venedik Film Festivali’ne katıldı

Bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncu Melis Sezen, kuyruk sokumuna kadar uzanan dekolteli beyaz bir elbise giydi. İç çamaşırı tercih etmeyen Sezen, kırmızı halıda poz verirken şekilden şekle girdi.

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Son olarak ‘Gülcemal’ dizisinde başrolü oynayan Melis Sezen, bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali’ne katıldı.

Oyuncu kırmızı halı için derin sırt dekolteli beyaz bir elbise giydi.

İç çamaşırı tercih etmeyen Melis Sezen’in kameralara pozlar verirken şekilden şekle girmesi sosyal medyada gündem oldu.

MHP’Lİ ESKİ VEKİL KIYAFETİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı.

Akit TV’de yayınlanan programda konuşan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık, toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” demişti.

Ahmet Çakar’ın bu açıklamaları büyük tepki çekmişti.