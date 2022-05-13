Melis Sezen’i hedef gösteren eski MHP’li vekil Ahmet Çakar’a oyunculardan tepki

Altın Kelebek törenindeki kıyafeti nedeniyle oyuncu Melis Sezen'i hedef gösteren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a art arda tepki geliyor. Oyuncu Celil Nalçakan, "Sayın Ahmet Çakar, kurduğunuz cümle tacizciyi tecavüzcüyü cesaretlendirir" dedi.

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Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar oyuncu Melis Sezen'i, geçen yıl Altın Kelebek ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı.

Akit TV'de yayınlanan programa katılan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz' adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” demişti.

MELİS SEZEN: RUHUMUZ NASIL İSTERSE ÖYLE

Başta kadınlar olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı ve ünlü isimler Çakar'ın sözlerine tepki gösterirken, Melis Sezen de Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Sezen, “Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

“GÖZ KAPAKLARINI KULLANMASINI TAVSİYE EDİYORUM, KAPATIRSA BİR ŞEY GÖRMEZ”

Ahmet Çakar’a gelen bazı tepkiler ise şöyle:

Oyuncu Gonca Vuslateri: İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor.. Onu korumalıyım

Oyuncu Ümit Erdim: Melis Sezen'in vücudu ile ilgili açıklama yapma gereği hisseden ex milletvekili kişiye kendi uzvu olan göz kapaklarını kullanmasını tavsiye ediyorum. Kapatırsa bir şey görmez. Mental yapısı ile ilgili de kendisine şifa diliyorum inşallah düzelir. Allah yardımcısı olsun.

“KURDUĞUNUZ CÜMLE TACİZCİYİ TECAVÜZCÜYÜ CESARETLENDİRİR”

Oyuncu Mert Fırat: Melis Sezen elbiseniz açık ya da kapalı kimseyi ilgilendirmez. Umarım etkilenmezsiniz bu izansızlıklardan… Kadının gülmesine, istediği gibi giyinmesine, hayır demesine alışacaksınız.

Oyuncu Celil Nalçakan: Ben, Melis Sezen kardeşime baktığımda, sadece aldığı ödülün heyecanıyla hepimizi tebessüm ettiren samimiyetini gördüm. Sayın Ahmet Çakar, sizin kurduğunuz ‘sen öyle giyinirsen başına da bunlar gelir’ anafikirli cümle, tacizciyi tecavüzcüyü cesaretlendirir.

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