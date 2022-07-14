Melis Sezen’in ayakları gündem oldu
Melis Sezen Ege'de tatil yapıyor. Önceki gün şezlongda uzanırken verdiği pozları paylaşan oyuncunun ayakları gündem oldu.
Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisi final yaptı.
Dizisi biten Melis Sezen, tatil yapmak için soluğu Ege’de aldı.
Önceki gün şezlongda uzanırken verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncunun ayakları gündem oldu.
Takipçileri “Abla ayağın kaç numara?”, “Ayaklar 45 numara galiba”, “Ayaklar lahmacun küreği gibi” şeklinde yorumlar yaptı.