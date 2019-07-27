Melis Sezen’in dizi isteği

Güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de dikkat çeken Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Son rol aldığı dizinin final yapması sonrası soluğu tatilde alan güzel oyuncu, şimdilerde ise yoğun bir tempoda İstanbul’da görüşmeler yapıyor.

Yeni sezonda güzel bir proje ile ekranlarda olmak istediğini söyleyen Melis Sezen, “Gelen teklifler var. Şu sıralar uzun uzun senaryo okuyorum. Gerçekten oynamak için bir dizide rol almak istemiyorum. Uzun soluklu içime sinecek bir proje ile yeni sezonda ekranlarda olmak istiyorum. Şu anda dediğim gibi görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım güzel bir proje ile yeni sezonda ekranlarda buluşuruz” açıklamasında bulundu.