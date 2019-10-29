Melis Sütşurup Mustafa Sandal’ın tedbir kararına itiraz etti, mahkeme onayladı

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçen Şubat ayında sevgili olmuş, altı ayın sonunda ise olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Sütşurup'un "Mustafa'da midemi bulandıran şeyler vardı" sözleri gündeme damga vurmuştu. Sandal, bu sözler üzerine Sütşurup hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı. Sütşurup, bu kararı iptal ettirdi...

Geçen Şubat ayında sürpriz bir şekilde aşklarını ilan eden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Haziran’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılık sorularının üzerine “Melis ile iyi vakit geçirdik ama anlaşamadık, olmadı” diyen Sandal’ın bu sözlerine sinirlenen Sütşurup “Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Konu aldatma değil. Daha çirkin şeyler” diyerek dedikodu kazanının altını açmıştı…

İşlerin çığırından çıkması üzerine de Mustafa Sandal Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve çıkan haberler için ihtiyati tedbir kararı istedi. İlişki ile ilgili haberlerin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile başvuru yapan Sandal, mahkeme tarafından haklı bulundu. Mahkemenin aldığı karara göre, bu aşkla ilgili haber ve yorum yapılması yasaklandı.

Ne var ki Melis Sütşurup da boş durmadı ve alınan karara itiraz etti. Eski sevgilisin yalan beyanla bu kararı aldırdığını öne süren Sütşurup’un itirazı, mahkeme tarafından kabul edildi.