Melis Sütşurup’tan Mustafa Sandal paylaşımı: Gelecekteki soyadım

Melis Sütşurup, evlenme kararı aldığı Mustafa Sandal'ın 52. doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Mustafa Sandal'ın şarkı sözlerinden oluşan bir mesaj yazdı: "Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi. Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. İyi ki doğdun gelecekyeki soyadım."

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2020’de ilişkilerine bir şans daha tanıyan popçu Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un birlikteliği devam ediyor. Nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftten Sandal, dün 52. yaşına bastı. Melis Sütşurup da sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı. Sandal ile yer aldığı fotoğrafları slayt yapan Sütşurup romantik doğum günü kutlamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi… Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito’m. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye… İyi ki doğdun gelecekteki soyadım.”

Melis Sütşurup’un doğum günü mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları mesajı abartılı bulurken bazıları da Sütşurup’a destek oldu.

MUSTAFA SANDAL’DAN TEŞEKKÜR

Sevgilisinin romantik paylaşımına Mustafa Sandal kayıtsız kalmadı. Popçu, Sütşurup’a şu mesajla cevap verdi: “Canım aşkım, sevgilim, en yakın dostum. Bana her an kattığın huzur ve mutluluğun tarifi o aşk dolu gözlerdeki bakışında gizli. Ve asıl ben sana teşekkür ediyorum o gözlerde yansımama olanak tanıdığın için…”

Bu yaz evlenecekleri konuşulan çift gazetecilerin “İddialar doğru mu?” sorusuna “Henüz tarih almadık ama hazırlıklara başladık” cevabını vermişti.

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