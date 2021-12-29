Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddia edilen Jose Sosa eşinden ayrıldı

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jose Sosa ve şarkıcı Carolina Alurralde ayrıldı. Alurralde, konuyla ilgili "Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi" açıklamasını yaptı.

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İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.

Şarkıcı Carolina Alurralde, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, “Jose’den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz” dedi.

“SÜREKLİ AĞLADIM”

“Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye’de, benimki ise burada” diyen Alurralde, ayrılık kararının kolay olmadığını anlattı.

Alurralde, “Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok” diye konuştu.

MELİSA DÖNGEL: ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTIK

Jose Sosa’nın adı geçen ay oyuncu Melisa Döngel ile anılmıştı. Döngel, “Fenerbahçe’nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Kendisi benim arkadaşım” diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.