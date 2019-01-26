Melisa Emirbayer kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer kaç yaşında?

Survivor Türkiye takımında yarışacak olan Melisa Emirbayer, izleyiciler tarafından en çok araştırılan isimlerin başında geliyor. Yüzücü olan Survivor Melisa Emirbayer, yarışma öncesinde de iddialı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Peki, Türkiye takımındaki Survivor Melisa Emirbayer kimdir? İşte detaylar...

2 Şubat günü başlayacak Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu. Survivor kadrosu içerisinde dikkat çeken isimlerden biri de Melissa Emirbayer oldu. Survivor 2019'da Türkiye kadrosu içinde Yunanistan takımına karşı mücadele edecek olan Melisa Emirbayer yüzücü kimliği ile tanınıyor. Peki Melisa Emirbayer kimdir? İzleyenler tarafından merak edilen Melisa Emirbayer kaç yaşında? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

23 yaşındaki Melisa Emirbayer, Survivor 2019’a “Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum.” sloganı ile İzmir’den katılıyor. Sayısız Türkiye şampiyonluğu ve rekorları olan Melisa Emirbayer, milli bir yüzücü.

Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Melisa Emirbayer, 7 yaşından bu yana yüzme ile uğraştığını ve Survivor’un Türkiye-Yunanistan konseptiyle olmasının kendisini hırslandırdığını söylüyor.