Melisa Şenolsun kimdir? Merak edilen isim Melike Şenolsun’un hayatı…

Netflix’in ikinci Türk dizisi Atiye’nin oyuncuları arasında yer alan Melisa Şenolsun hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Melisa Şenolsun kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Melisa Şenolsun, 1996 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile çıkan Melisa Şenolsun hakkında merak edilenler haberimizde… Melisa Şenolsun nereli ve kaç yaşında?

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşayan Melisa Şenolsun, daha sonra Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Babam ve Nefes gibi yapımlarda yer almıştır. Şimdilerde Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'de rol alan Melisa Şenolsun, 1,70 metre boyunda, 59 kilo ve Terazi burcudur.

Melisa Şenolsun'un rol aldığı tiyatro oyunları :

2016 – Quills-Tüy Kalemler – Tatbikat Sahnesi

Melisa Şenolsun'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Rüya) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Feride) (Sinema Filmi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ceren) (TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (Sude İplikçi) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Hande) (TV Dizisi)