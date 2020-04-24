Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar BlueTV ekranlarında yayınlanmakta olan Alef dizisinde Yaşar karakterini canlandıran Melisa Sözen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Melisa Sözen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 14 yaşında ilk sahne deneyimini Yedi Kocalı Hürmüz isimli müzikal ile yaşamıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

2004/2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya’da Feriha rolünü canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınır hale gelmiştir. 2012 yılında Şubat dizisinde rol alan Melisa Sözen, rol arkadaşı Alican Yücesoy ile tanıştıktan sonra Roma'da sade bir törenle evlenmiş ancak evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak 20 Şubat 2014 tarihinde boşanmışlardır.

Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazananan Kış Uykusu filminde rol alan Melisa Sözen, 2015’te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı. Son olarak Acele Baba Aranıyor adlı sinema filminde rol almıştır.

Şimdilerde BlueTV ekranlarında yayınlanmakta olan Alef dizisinde Yaşar karakterine hayat veren Melisa Sözen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2008 – İsmail Dümbüllü Ödülleri – En İyi Kadın TV Oyuncusu, (Bıçak Sırtı)

2010 – 4. Yeşilçam Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, (Av Mevsimi)

2015 – 20. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri – “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” (Kalp Düğümü)

2015 – 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)

Melisa Sözen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Alef (Yaşar) (TV Dizisi)

2019 – Acele Baba Aranıyor (Selma)(Sinema Filmi)

2017 – 7YÜZ (Banu) (TV Dizisi)

2017 – Le Bureau des légendes (Esrin) 5 bölüm (TV Dizisi)

2017 – Babamın Günahları (Yeşim) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Peri’nin annesi) (TV Dizisi)

2016 – 2017 – Hayat Şarkısı (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Nehir) (Sinema Filmi)

2015 – Beş Kardeş (Fahriye) (TV Dizisi)

2014 – Benimle Var Mısın? (Sinema Filmi)

2014 – Analı Oğullu (Ece) (TV Dizisi)

2013 – Kış Uykusu (Nihal) (Sinema Filmi)

2012 – Şubat (Yağmur) (TV Dizisi)

2011 – Reis (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 – Pazarları Hiç Sevmem (Deniz) (Sinema Filmi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (Nora -Efsun) (TV Dizisi)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan(Aylin Solmaz) (TV Dizisi)

2010 – Av Mevsimi (Asiye) (Sinema Filmi)

2010 – Kollama 3. Sezon (Avukat Pınar Büyük) (TV Dizisi)

2009 – Casus Kızlar (Clover-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Narin Bulut ) (TV Dizisi)

2008 – Para=Dolar (TV Filmi)

2007 – Hakkını Helal Et (Gamze) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Nisan Ertuğrul) (TV Dizisi)

2006 – İade-i Ziyaret (Cansu) (Kısa Film)

2006 – Kabuslar Evi: Seni Beklerken (Mukaddes-Ece) (TV Dizisi)

2006 – Eve Giden Yol 1914 (Safiye) (Sinema Filmi)

2006 – Azap Yolu (Burcu) (TV Dizisi)

2005 – Çarpışma (Çantası çalınan kadın) (Kısa Film)

2005 – O Şimdi Mahkum (Aylin) (Sinema Filmi)

2005 – Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey (Lara) (TV Filmi)

2005 – Cenneti Beklerken (Leyla) (Sinema Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (İş Kadını Özlem Güler Ekergil) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Feriha ) (TV Dizisi)

2004 – Kayıp Aşklar (Nermin)

2003 – Şıh Senem (Şıh kızı Senem) (TV Dizisi)

2003 – Şarkılar Seni Söyler (Fatoş) (TV Dizisi)

2003 – Okul (Ceyda) (Sinema Filmi)

2003 – Büyümüş de Küçülmüş (Şebnem) (TV Dizisi)

2002 – İçerideki (Zeynep-Cansu) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (TV Dizisi)

2001 – Yeni Hayat (Özgür) (TV Dizisi)

2001 – Nisan Yağmuru (Nilüfer) (TV Dizisi)

2001 – Bana Şans Dile (Tuba) (Sinema Filmi)

2000 – Aşk Güzel Şeydir (Ayten) (TV Filmi)

1997 – Baba Evi (TV Dizisi)