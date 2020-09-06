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Melisa ve Umut aşkını resmileştiren kare
Melisa ve Umut aşkını resmileştiren kare
İlişkilerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla herkese ilan eden Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülendi. Böylelikle çiftin aşkını resmileştiren ilk kare de çekilmiş oldu.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Eylül 2020 - 13:47

Geçtiğimiz aylarda Tuba Büyüküstün ile ilişkisini noktalayan Evirgen, kısa süre sonra Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkilerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla duyuran Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İlk kez el ele objektiflere yansıyan aşıklar, rutin doktor kontrolümüz vardı, şimdi gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

Çektiği kısa ve uzun metrajlı filmler ile adından söz ettirmeye başlayan Evirgen, “Melisa Hanım ile bir proje gelir mi?” sorusuna “Magazine girmeyelim” şeklinde yanıt verdi. İkili, daha sonra araçlarına binerek Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Bundan iki ay kadar önce oyuncu Tuba Büyüküstün ile olan üç yıllık ilişkisini sonlandıran işletmeci Umut Evirgen kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmıştı.

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