Melisa’dan annesine anlamlı şarkı

Acun Ilıcalı ve kızı Melisa TV8 ekranlarında bir hafta önce yayına başlayan Gel Yazın Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, programda kızının sevdiği bir şarkıyı anımsattı. Bunun üzerine Melisa da, rapçi Heijan ve Musti’nin birlikte söylediği “Yansın Geceler”in sözlerini söylemeye başladı.

Şarkıda geçen ve Melisa’nın söylediği, “Alıyım mı seni gece düşelim barlara? / Ezelim paraları hunharca / İçelim biraları, saçalım liraları / Bi’ daha mı gelece’z dünyaya? / Yansın geceler, Pelinsu Eceler / Bitince paralar nerdeler? / Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya / Manitanın ne işi var bu kroyla?” sözleri dinleyenler, “Melisa annesine bu şarkıyla mesaj göndermiş” yorumunu yaptı.