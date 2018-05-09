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Melisa’nın 2. yaş günü partisi
Melisa’nın 2. yaş günü partisi
Varan Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Enis Pekuysal ve zarif eşi Nergis Pekuysal bebekleri Melisa'nın 2. yaş gününü önceki gün büyük bir parti ile Boğazda Alsit Villarında kutladı.
Magazin 9 Mayıs 2018 - 10:22

Aile ve cemiyet hayatından Melis Hatipoğlu, Azade Balkaner, Elif Gönlüm, Sitare Akdilek, İpek Köse, Begüm Özer, Zeynep Toker, Serap Sarı, Rabia Kurşun gibi tanınmış isimler doğum günü partisine katıldı.
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Özenle süslenen partide, çocukların animasyonlarla eğlenceli vakit geçirdiği davette, parti için hazırlanan hediyelik eşyalarda Melisa bebeğin resimlerinin bulunduğu çikolatalar, özel tasarlanmış kelebekler, kediler, oyuncak figürlü kurabiyeler gelen davetlilere dağıtıldı.

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