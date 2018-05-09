Melisa’nın 2. yaş günü partisi
Aile ve cemiyet hayatından Melis Hatipoğlu, Azade Balkaner, Elif Gönlüm, Sitare Akdilek, İpek Köse, Begüm Özer, Zeynep Toker, Serap Sarı, Rabia Kurşun gibi tanınmış isimler doğum günü partisine katıldı.
Özenle süslenen partide, çocukların animasyonlarla eğlenceli vakit geçirdiği davette, parti için hazırlanan hediyelik eşyalarda Melisa bebeğin resimlerinin bulunduğu çikolatalar, özel tasarlanmış kelebekler, kediler, oyuncak figürlü kurabiyeler gelen davetlilere dağıtıldı.