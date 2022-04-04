Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

1999-2002 yıllar arasında yayınlanan 'Yılan Hikayesi' dizisinde 'Zeyno' karakterine hayat veren Meltem Cumbul ve 'Memoli' karakterini canlandıran Memet Ali Alabora yıllar sonra Londra'da bir araya geldi. Alabora, o anları sosyal medya hesabından "Nihayet'" notuyla paylaştı.

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Türk televizyon tarihine damga vuran Yılan Hikayesi’nin başrol oyuncuları, seneler sonra buluştu.

Gezi Davası’nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı olduğu için Londra’da yaşayan Memet Ali Alabaro, yaşadığı ülkede Meltem Cumbul ile buluştu.

AYNI ANDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Son olarak 1999-2002 yılları arasında yayınlanan dizide rol alan iki oyuncu, buluşmalarından kareleri de Instagram hesaplarından aynı anda paylaştı.

Alabora, paylaşıma “Nihayet” notunu yazarken Meltem Cumbul da aynı notla paylaştı.

İkilinin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.