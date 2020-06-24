Meltem Kaptan kimdir? Meltem Kaptan nereli ve kaç yaşında?

Meltem Kaptan, 1980 doğumludur. Almanca yazdığı ve evlilikte kültür farklılıklarını konu alan kitabıyla Almanya'da satış rekorları kıran Türk komedyen Meltem Kaptan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Meltem Kaptan nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Ölümlü Dünya adlı sinema filminde Sevil Mermer karakterini canlandıran Meltem Kaptan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Meltem Kaptan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh şehrinde dünyaya gelmiştir. 2008 yılından bu yana çeşitli Alman televizyon kanallarında, tiyatrolarında stand-up şovlarıyla da boy gösteren Meltem Kaptan, şan dersleri, resim ve yönetmenlik eğitimleri almış, Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt dışı yüksek öğrenimi gördü.

Müjdat Gezen Tiyatro Okulu'ndan mezun olduktan sonra Marburg Üniversitesi Edebiyat ve Medya Bilimleri Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Aslen Rizeli olan Meltem Kaptan çok yönlü bir sanatçıdır. Almanca yazdığı ve evlilikte kültür farklılıklarını konu alan kitabı (Aşık Oldum, Nişanlandım, Mahvettim: Benim Türk-Alman Rüya Düğünüm) ile tüm dikkatleri üzerine çeken Meltem Kaptan, Türkiye'deki ilk projesi olan Ölümlü Dünya adlı sinema filminde Sevil karakterine hayat vermiş ve adından söz ettirmiştir.

Meltem Kaptan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ölümlü Dünya (Sevil) (Sinema Filmi)