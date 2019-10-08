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Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük sevgilisiyle evlendi
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük sevgilisiyle evlendi
‘Hayat Devam Ediyor’ adlı dizide ‘Çocuk Gelin’ rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun 10 gün önce 80 yaşındaki ABD'li bir adamla gizlice evlendi.
Magazin 8 Ekim 2019 - 14:59

8 sene önce, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hayat Devam Ediyor' isimli dizide, ‘Hayat' karakteri ile 15 yaşındaki ‘Çocuk Gelin olarak karşımıza çıkan oyuncu Meltem Miraloğlu, dizide rol alan 70 yaşındaki ‘Abbas’ karakteriyle evlendirilmişti. Dizide yaşanan bu sahnenin gerçeğe dönmesi herkesi şaşırttı.

GİZLİCE EVLENDİĞİ

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

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Son güncelleme: 15:05 - 08.10.2019
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