Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu zaman zaman magazin gündeminin meşgul ediyor. Kendinden 48 yaş büyük biri ile evlenen Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında ve nereli?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğdu. Hayat Devam Ediyor dizisi ile adını duyuran Meltem Miraloğlu, yakın zamanda kendinden 48 yaş büyük Patrick isimli ABD vatandaşı bir adamla evlendi. İşte Meltem Miraloğlu’nun merak edilenleri…

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Aslen Mardin’li olan Meltem Miraloğlu 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. İlk olarak “Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi” reklam filminde oynadı. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynadı.

Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

