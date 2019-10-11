Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987’de Diyarbakır’da doğdu. Hayat Devam Ediyor dizisi ile adını duyuran Meltem Miraloğlu, yakın zamanda kendinden 48 yaş büyük biri ile evlendi. Peki Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

Hayat Devam Ediyor dizisi ile Türkiye’de bir dönem adından sıkça söz ettiren Meltem Miraloğlu kimdir merak ediliyor. İşte Meltem Miraloğlu hakkında merak edilenler…

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. İlk olarak “Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi” reklam filminde oynadı. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynadı.

Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.