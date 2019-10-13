Meltem Miraloğlu tekrar intiharı düşünür mü?

Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenip Yenidünya’ya gidince bir süreden beri herkesin ilgi alanına girdi. Son gelen bilgilere göre ise 80’lik Patrick’in oyuncuyu evlat edindikten sonra ona aşık olup evlilik teklif ettiği ortaya çıktı. Meltem Miraloğlu’nu, 2011 ile 2013 yılları arasında ekrana gelen Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk yaşta evlendirilen Hayat karakteriyle tanımıştık. Daha sonra Adını Kalbime Yazdım dizisinde Dicle’yi oynamış, 20 bölüm sonra dizi yayından kaldırılınca da bunalıma girmişti.

“CANIMA KIYMAYI DÜŞÜNDÜM”

Miraloğlu, intiharın eşiğine nasıl geldiğini ve o dönemi bize şöyle açıklamıştı:

“Dicle rolüyle Adını Kalbime Yazdım dizisinde oynarken çok mutluydum. Dicle çok renkli bir karakterdi. Ancak 20 bölüm sonra ne yazık ki dizi yayından kaldırıldı. Benim için de zor bir dönem başlamış oldu. Çok üzüldüm, çok ağladım. Psikolojim bozuldu. Demek ki bu yüzden birçok oyuncu uyuşturucu bağımlısı oluyor. Dizi olmayınca büyük bir boşluğa düştüm. Bir yıla yakın süredir kameralardan uzaktayım. Öyle ki, canıma kıymayı, intihar etmeyi düşündüğüm anlar oldu. Bağlı olduğum ajansın sahibi Tümay Özokur bana destek olmasaydı belki de canıma kıymış olurdum.”

TÜRKİYE’YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Tam da bu noktada şu anda Amerika’da olan Meltem Miraloğlu’nun 80’lik kocasıyla ilgili “Bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. Ona üç çocuk doğuracağım” demesi, Türkiye’deki yakın arkadaşlarını endişelendirerek “Meltem’in psikolojisi zaten bozuktu, dileriz kötü ve bunalımlı günler yaşamaz. Doğrusu onunla ilgili endişelerimiz var. Dileriz intiharın eşiğine gelmez” şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu. Bu arada genç oyuncunun, Türkiye’ye dönmesi için onu ikna etmeye çalışan arkadaşlarına “Türkiye’ye dönmeyi hiç düşünmüyorum” dediği iddia edildi.