Meltem Miraloğlu’nun üvey oğluyla başı dertte

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğluyla derde girdi.

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‘Hayat Devam Ediyor’ dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD’ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 82 yaşındaki Patrick Grady ile evlenmişti.

Miraloğlu’nun ABD’li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick’in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığı iddia edilmişti.

DAVA AÇTI

Bu gelişmelerin ardından Meltem Miraloğlu’nun, babası Patrick’i kandırıldığını düşünen oğlu harekete geçti.

Meltem Miraloğlu ile basına verdiği bilgiler yüzünden mahkemelik olan ses sanatçısı Onur Akay, “Patrick’in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu’na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı. Patrick’in oğlu, Meltem’in sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini ekleyerek, babasının Meltem’e bıraktığı servet için yazdığı vasiyetin iptalini de istedi” dedi.

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