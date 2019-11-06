Meltem Miraloğlu’na ‘Dedeyle aran nasıl?’ yorumu

Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle olay yaratan Meltem Miraloğlu, şaşırtmayı sürdürüyor. Miraloğlu bu defa da eşine yapılan ilginç yorumla gündemde...

Instagram hesabından Amerika’da mutlu olduğunu ve hakkında yapılan mutsuz olduğuna dair haberleri yalanlayan oyuncu Meltem Miraloğlu, bu defa bir takipçisinin evliliği hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi. Bir dediği bir dediğini tutmayan oyuncu, bir takipçisinin “Ay Yapım’dan teklif gelse Türkiye’ye döner misin?” sorusuna, “Evet dönerim” yanıtı verdi. Miraloğlu’nun kafası karışık halleri dikkat çekti. 32 yaşındaki Miraloğlu, 80 yaşındaki eşini ima ederek “Dedeyle aran nasıl?” diye soran bir takipçisine ise ‘gülen surat’ emojisiyle karşılık verdi.