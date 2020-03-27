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Meltem Miraloğlu’ndan evliliğiyle ilgili yeni açıklama geldi!
Meltem Miraloğlu’ndan evliliğiyle ilgili yeni açıklama geldi!
Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisini çekmeyi başardı. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi.
Magazin 27 Mart 2020 - 14:59

ABD'deki The Clinton Herald gazetesi, Meltem Miraloğlu'nu manşetine taşıdı. 33 yaşındaki oyuncu, kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady için, “Kendisi iyi bir eş değil ama iyi bir baba” ifadelerini kullandı.

“EVLENDİKTEN SONRA BABA KIZ İLİŞKİMİZ DEĞİŞMEDİ”

Miraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti, “Kuzenim Adem’in yanına Cordova’ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni ‘kızı’ olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi.” dedi.

AYNI EVDE YAŞIYORLAR

Miraloğlu, yeni sevgilisi ve 81 yaşındaki eski eşi Patrick Grady ile sadece 672 kişinin yaşadığı Cordova isimli köyde hayatını sürdüren oyuncu, tek katlı bir evde kalıyor.

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Son güncelleme: 15:13 - 27.03.2020
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