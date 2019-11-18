Meltem Miraloğlu’ndan flaş açıklama!

Oynadığı dizide canlandırdığı ‘Çocuk gelin’ rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda süpriz bir karar alarak Amerika’ya gitmiş ve burada kendisinden 48 yaş büyük ABD vatandaşı Patrick’le evlenmişti. Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan ‘boşanacak’ iddiaları sonrasında önceki gün bir video çekmiş ve eşine “Beni seviyor musun?” dediği bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Boşanma haberleri sonrasında gelen bu video ile akılları karıştıran Meltem Miraloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kimi zaman takipçilerine her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Miraloğlu kimi zaman da son derece duygusal ve hüzünlü paylaşımlara imza atarak dikkat çekiyor.

“BENİ ANLAYIN”

Herkes Meltem Miraloğlu’nun paylaştığı son videodan sonra hayatının yolunda gittiğini düşünürken genç kadın Gel Konuşalım programına, verdiği kararlarla ilgili olarak bir açıklamada bulundu ve “Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” sözlerini sarf etti. Miraloğlu yaptığı bu açıklama ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için yapılmış olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.