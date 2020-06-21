Meltem Miraloğlu’ndan şaşırtan tecavüz yorumu

Kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick Grady ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tecavüz açıklamasıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisi ile tanınan 33 yaşındaki Meltem Miraloğlu, yurt dışında kendisinden 48 yaş büyük olan 80 yaşındaki Patrick Grady ile evlendi. Bu evliliği ile günlerce konuşulan oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ŞAŞIRTAN YORUM

Miraloğlu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşıma, “Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)” notunu düşmesi sevenlerini düşündürdü.

