Meltem Miraloğlu’nun eşi Patrick’in oğlu babasını reddetti

Dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu’nun dil eğitimi için gittiği Amerika’da tanıştığı emekli öğretmen Patrick ile önce baba kız olarak yaşadığı sonrasında da evlendiği ortaya çıkmış ve deyim yerindeyse yer yerinden oynamıştı. 80 yaşındaki Patrick ile bundan 10 gün önce evlenen Meltem Miraloğlu’nun bu sürpriz evlilik kararı ailesini hastanelik ederken, yakın arkadaşları da Meltem Miraloğlu’nun psikolojisinin bozuk olduğunu ve doğru kararlar veremediğini söylüyor. Türkiye’ye dönmesi için uğraşan arkadaşları ve ailesine Meltem Miraloğlu’nun cevabı: ‘Ölsem de Türkiye’ye dönmem. Beni o uçağa bindiremezsiniz.’ şeklinde oluyormuş.

PATRICK’İN OĞLU REDDETTİ

Sürpriz evlilikle ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken bugün ortaya çıkan bir başka detay yaşlı adamın çocuğunun bile bu konuya sıcak bakmadığını gösterdi. 2. Sayfa’da ortaya atılan iddiaya göre 80 yaşındaki Patrick’in oğlu babasını reddetti. Patrick’in oğlu, 32 yaşındaki cici anneyi kabullenemedi ve ‘Benim öyle bir babam yok’ dedi. Öte yandan Meltem Miraloğlu’nun abartılı bir şekilde sürekli Patrcik’e sevgi gösterisi yaptığı ve etrafına ‘Biz Los Angeles’a’ taşınacağız. Bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak’ dediği ortaya çıktı.

Miraloğlu çıkan haberler sonrasında ilk paylaşımını da yaptı. Görüntülerde oyuncunun eşi araba sürüyor.