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Meltem Miraloğlu’nun isyanı! ‘Ben sustukça…’
Meltem Miraloğlu’nun isyanı! ‘Ben sustukça…’
Amerika'da yaptığı evlilikle magazin gündeminden inmeyen oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkında yapılan haberlerden duyduğu rahatsızlığı Instagram hesabından paylaştığı uzun bir metin ile duyurdu.
Magazin 19 Kasım 2019 - 13:00

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen ve yaptığı bu sürpriz evlilikle dikkatleri üzerine çeken Miraloğlu, hakkındaki ‘boşanıyor’ iddiasını eşiyle birlikte çektiği bir video ile yalanlamıştı. Sürekli olarak işsizlikten bunaldığı ve Amerika’da kalabilmek adına böyle bir evliliği yaptığı şeklindeki haberlerden rahatsızlık duyan genç kadın son olarak bir magazin programına “Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” şeklinde bir açıklama yaptığına dair açıklamayla gündeme gelmişti.

“ASILSIZ VE MESNETSİZ HABERLERİN…”

Şimdiye kadar hakkında yapılan tüm haberlerle ilgili olarak uzunca bir açıklamada bulunan Meltem Miraloğlu, hakkında yapılan asılsız ve mesnetsiz haberlerin kaldırılmasını istediğini söylerken aynı zamanda yasal platformda hakkını arayacağını da söyledi. İşte Meltem Miraloğlu’nun o paylaşımı:


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