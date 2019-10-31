Meltem Miraloğlu’nun son hali takipçilerini endişelendirdi

Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle üne kavuşan oyuncu Meltem Miraloğlu, geçen haftalarda kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenmişti. Günlerce konuşulan evliliğinin ardından Miraloğlu, şimdi de paylaştığı hüzünlü videosuyla konuşuluyor.

Yaptığı evlilikte mutsuz olduğu ve sadece zengin olmak istediği için evlendiği söylenen oyuncu, dün şarkı dinlerken bir video çekti. Hüzünlüyken bir anda gülümsemesi ve endişesi ise takipçilerini korkuttu. Miraloğlu’nun paylaştığı videonun altına “Sanki beni buradan kurtarın der gibi” ve “Çok hüzünlü duruyorsun inşallah her şey gönlünce olur” gibi birçok yorum yapıldı.

KENDİSİNİ EVLAT EDİNEN KİŞİYLE EVLENMİŞTİ

Hayali Amerika’ya yerleşmek olan güzel oyuncu, kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli adamla nikah masasına oturmuştu. Evliliği için ise yaş farkının sorun olmadığını, Patrick’in çok genç bir kalbi olduğunu savunan Miraloğlu, “Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil, bizimkisi ilk görüşte aşk” yorumunu yapmıştı.