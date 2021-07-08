Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder’den yeni fotoğraf

‘Menajerimi Ara’da rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrılmıştı. Tedavisi devam eden 43 yaşındaki oyuncu, bu sırada sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.

“ARTIK BİRAZ DA BÖYLE”

Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Ergüder, peruk yerine bandana takmaya başladı. Bandanayla poz veren sanatçı, “Artık biraz da böyle” diye yazdı.

Çok sayıda arkadaşı ve hayranı, fotoğrafın altına “Harika olmuşsun”, “Yüzünde güller açıyor”, “Her geçen gün güzelleşiyorsun” şeklinde yorumlarda bulundu.

“BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ”

Geçen haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, “Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda” açıklamasını yapmıştı.