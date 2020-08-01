Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara ne zaman başlayacak?

Geniş oyuncu kadrosuyla olduğu kadar, farklı hikayesi ile de dikkatleri üstüne çeken Menajerimi Ara dizisinde bambaşka bir dünyaya giren Dicle'nin hikayesi anlatılacak.

MENAJERİMİ ARA İLK BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ilk bölümün yayınlanacağı tarih henüz paylaşışmadı. İlk bölüm fragmanında sadece “Yakında” bilgisi yer alıyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen ‘Menajerimi Ara' dizisinin geri sayımı devam ediyor.

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

Çok yakında Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.