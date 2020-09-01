Menajerimi Ara 2. son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı geldi mi?

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken Menajerimi Ara'nın 2. son bölümünde İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor. İşte Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Star Tv ekranlarının yeni dizilerinden Menajerimi Ara bu akşam 2. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Menajerimi Ara’nın son bölümünde Ego Ajans, Nadir'in ölüm haberi ile yıkılıyor. Ajansın ve Dicle'nin kaderi Nadir'in tek mirasçısı olan Ceylan'ın iki dudağının arasında. İşte Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı ve son bölüm linki…

MENAJERİMİ ARA 3. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 2. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ego Ajans, Nadir'in ölüm haberi ile yıkılır… Menajerlerimiz patronları ve yakın arkadaşları Nadir'in yasını tutamadan ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda kalırlar; Ajansın geleceği ne olacak? Ajansın ve Dicle'nin kaderi şimdi Nadir'in tek mirasçısı Ceylan'ın iki dudağının arasındadır. Bu sırada Barış ve Beren'in rol aldığı sette bir kriz çıkar. Beren ve Barış kavga etmiştir ve Barış sete çıkmayı reddetmektedir. Ne yazık ki Beren ve Barış'ın arasını düzeltme işi Dicle'ye kalır.

Ajansta hayat normal bir şekilde devam etmek zorundadır. Menajerlerimiz Nadir'in müşterilerini devralmak durumunda kalır. Feris, Nebahat Çehre ile Çınar ise Nükhet Duru ile çalışacaktır. Uzun yıllardır görüşmeyen bu ikili bir film projesi yüzünden karşı karşıya kalırlar. Kıraç ise Ego Ajans'ın geleceği ilgili kararlarda etkin rol oynamaya çalışırken Ceylan tüm ajansın kaderini değiştirecek bir karar verir.

Bütün ekip Nadir için yapılan anmada buluşur. Bu sırada artık unutulmaya yüz tutmuş eski bir oyuncu bütün hırsını Barış'tan çıkarır. Çok öfkelenen Barış kendini Feris'in gitmesini asla onaylamayacağı bir yere atar. Dicle Barış'ı durdurmayı başarabilecek midir?

KONUSU

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.