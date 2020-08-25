Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 1. ilk bölüm izle…

Menajerimi Ara ekranlara ilk bölümü ile “Merhaba” dedi. Yayınlanan ilk bölümde; oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşındı.
MENAJERİMİ ARA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM
İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.
Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana TAŞIYOR..
Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.