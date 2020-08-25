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Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 1. ilk bölüm izle…
Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara 1. ilk bölüm izle…
Ekranların yeni dizisi Menajerimi Ara STAR TV'de izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan ilk bölümde İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle başka bir hayata başlaması anlatılıyor. Menajerimi Ara 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Magazin 25 Ağustos 2020 - 22:42

Menajerimi Ara ekranlara ilk bölümü ile “Merhaba” dedi. Yayınlanan ilk bölümde; oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşındı.

MENAJERİMİ ARA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM

İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana TAŞIYOR..

Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

Son güncelleme: 22:47 - 25.08.2020