Menajerimi Ara 3. son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Menajerimi Ara dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan Menajerimi Ara'nın son bölümünde; Dicle, Barış’ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gitti. Bütün ekip ise Dicle'yle Barış'a ulaşmaya çalıştı. Ayrıca Barış'ın yapımcıya rest çektiği sahne de ilgi gördü. İşte Menajerimi Ara 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MENAJERİMİ ARA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Menajerimi Ara dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen yeni bölümü bitimi sonrasında yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, Barış'ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle'nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle'yle Barış'a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum Ece'nin gözünden kaçmaz. İyi haberin kokusunu alan kadın Barış'ın peşine düşer. Barış, başına açtığı bunca beladan nasıl kurtulacak dersiniz?

Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Derya Baykal ile Feris'in oyuncusu Müjgan Ferhan Şensoy'a bir filmde anne kız rolünü oynamaları için teklif gelir. Ancak durumun iki oyuncu için de beklenmedik zorlukları olacaktır.

Dicle'nin çok acil olarak Çağatay Ulusoy'a ulaşması gerekir. Ama kimse Çağatay'ın nerede olduğunu bilmiyordur. Dicle, adeta bir dedektif gibi Çağatay'ın peşine düşer. Bu sırada Jülide sonunda Çınar'ı oyuna gelmeye ikna eder.

Kıraç, Dicle'yi en sevdiği yönetmenin galasına davet eder. Dicle'nin babasından hiç beklemediği bir jesttir bu. Ancak gala ne yazık ki Dicle'nin hayal ettiği gibi geçmez.

KONUSU

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

HER HAFTA FARKLI BİR OYUNCU KONUK OLACAK

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı ‘Menajerimi Ara' dizisi, her bölüm konuk olacak ünlü isimlerle izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürecek. Ünlü isimler, kendi kimlikleriyle diziye konuk olacak. Diziye konuk olacak ünlüler arasında Tuba Büyüküstün, Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Alican Yücesoy, Derya Baykal, Melisa Şenolsun, Edis ve Nebahat Çehre ile Nükhet Duru yer alıyor.