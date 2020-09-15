Menajerimi Ara 4. son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Menajerimi Ara 4. son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Menajerimi Ara dizisi bu akşam 4. son bölümle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Dicle, Beren’le Barış’a gelen fotoğraf çekimi ile ilgilenmek zorundayken Feris’in oyuncusu Edis ile Çınar’ın oyuncusu Melisa Şenolsun, uzun zamandır beraber rol aldıkları dizinin setinde büyük bir gerilim yaşadı. İşte Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MENAJERİMİ ARA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Menajerimi Ara dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantıda yer alacak.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük umutlarla gittiği galadan müthiş bir hayal kırıklığı ile çıkan Dicle, onu yolundan çevirmeye çalışan herkese karşı ayakta kalmaya kararlıdır.

Dicle, Beren'le Barış'a gelen fotoğraf çekimi ile ilgilenmek zorundayken Feris'in oyuncusu Edis ile Çınar'ın oyuncusu Melisa Şenolsun, uzun zamandır beraber rol aldıkları dizinin setinde büyük bir gerilim yaşarlar.

Bu sırada Ego Ajanstan ayrılma planları yapan Kıraç, Demet Akbağ'ı da yanında götürmek için harekete geçer.

Dicle, ajanstan ayrılacağını gizleyen Kıraç'ın sırrını öğrenir. Şimdi kendisini görmezden gelen babasının sırrını saklamakla ona en zor zamanında şans vermiş insanlara doğruyu söylemek arasında kalakalır….