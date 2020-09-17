Menajerimi Ara 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı…

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Menajerimi Ara 5. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MENAJERİMİ ARA 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük umutlarla gittiği galadan müthiş bir hayal kırıklığı ile çıkan Dicle, onu yolundan çevirmeye çalışan herkese karşı ayakta kalmaya kararlıdır.

Dicle, Beren'le Barış'a gelen fotoğraf çekimi ile ilgilenmek zorundayken Feris'in oyuncusu Edis ile Çınar'ın oyuncusu Melisa Şenolsun, uzun zamandır beraber rol aldıkları dizinin setinde büyük bir gerilim yaşarlar.

Bu sırada Ego Ajanstan ayrılma planları yapan Kıraç, Demet Akbağ'ı da yanında götürmek için harekete geçer.

Dicle, ajanstan ayrılacağını gizleyen Kıraç'ın sırrını öğrenir. Şimdi kendisini görmezden gelen babasının sırrını saklamakla ona en zor zamanında şans vermiş insanlara doğruyu söylemek arasında kalakalır….