Menajerimi Ara 5. son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Menajerimi Ara dizisinin 5. son bölümü bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümünde, Ego Ajans, Kıraç’ın ayrılık haberi ile çalkalandı. Feris, Çınar ve Peride, kendilerini sırtlarından bıçaklanmış gibi hissetti. Bu sırada Kıraç’ın oyuncusu Şükran Ovalı bebeği doğduktan sonra ara verdiği sektöre dönmek istedi. İşte Menajerimi Ara 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MENAJERİMİ ARA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Menajerimi Ara dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü, ekranlara gelen son bölümün ardından yayınlanacak ve aşağıdaki linkten izlenebilecek.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans, Kıraç'ın ayrılık haberi ile çalkalanmaktadır. Feris, Çınar ve Peride, kendilerini sırtlarından bıçaklanmış gibi hissederler. Kıraç'ın işlerini toparlayana kadar bir süre daha ofise gelip gideceği anlaşıldığında iş arkadaşları ona hayatı dar etmeye karar verir.

Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Şükran Ovalı bebeği doğduktan sonra ara verdiği sektöre dönmek ister. Ancak hem bebeğine bakmak hemde kariyeri için yeni adımlar atmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Barış ve Beren'e beraber oynayabilecekleri bir film teklifi gelir. Bu proje için Beren aşırı heyecanlanır. Barış ise Dicle'nin fikrini almak ister.

Çınar, Jülide'ye bir dizide küçük bir rol ayarlar. Havalara uçan Jülide'yi ne yazık ki kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kıraç, sırrını ajanstakilere söyleyenin Dicle olduğunu öğrendiğinde çok öfkelenir. Kıraç ve Dicle yine karşı karşıya kalır.