Menajerimi Ara 6. son bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 7. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

MENAJERİMİ ARA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Menajerimi Ara dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten izlenebilecek.
MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ajansı almak için Ceylan'la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.
Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris'i çok şaşırtacak bir şey yapar.
Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran'ı sakinleştirmekte zorlanır.
Mayda, Kıraç'a ajansı satın aldığında Dicle'yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle'nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.